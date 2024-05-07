Cem Tınaz, Avrupa Tenis Federasyonu Başkan Vekili oldu
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Tınaz, Avrupa Tenis Federasyonu Başkan Vekili olarak atandı. Tınaz aynı zamanda Avrupa Tenis Federasyonu Gelişim Komitesi ve Paydaş Katılımı Çalışma Grubu'nun başkanlığını da yapacak.
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Tınaz, Avrupa Tenis Federasyonu Başkan Vekili oldu.
TTF'den yapılan açıklamaya göre, mart ayında düzenlenen Avrupa Tenis Federasyonu Seçimli Genel Kurulu'nda yönetim kuruluna yeniden seçilen Tınaz, başkan vekilliğine atandı.
Tınaz'ın aynı zamanda Avrupa Tenis Federasyonu Gelişim Komitesi ve Paydaş Katılımı Çalışma Grubu'nun başkanlığını da yürüteceği belirtildi.