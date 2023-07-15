Cem İlkel İspanya'da turnuva finaline yükseldi

Milli tenisçi Cem İlkel, İspanya'da düzenlenen M25 Roda de Bara turnuvasında finale çıktı. İspanyol Alex Martinez'i 2-0 yenerek yarı finali geçen Cem İlkel, finalde İspanyol Imanol Lopez Morillo veya Çekya'dan Dominik Palan ile karşılaşacak.