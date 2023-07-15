Cem İlkel İspanya'da turnuva finaline yükseldi
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Milli tenisçi Cem İlkel, İspanya'da düzenlenen M25 Roda de Bara turnuvasında finale çıktı. İspanyol Alex Martinez'i 2-0 yenerek yarı finali geçen Cem İlkel, finalde İspanyol Imanol Lopez Morillo veya Çekya'dan Dominik Palan ile karşılaşacak.
Milli tenisçi Cem İlkel, İspanya'da düzenlenen M25 Roda de Bara turnuvasında finale yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cem İlkel, organizasyonun yarı finalinde İspanyol Alex Martinez ile karşılaştı.
Rakibini, 6-3 ve 6-3'lük skorlarla 2-0 yenen Cem İlkel, adını finale yazdırdı.
Cem, İspanyol Imanol Lopez Morillo ile Çekya'dan Dominik Palan galibiyle finalde eşleşecek.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor