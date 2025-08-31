Cem Denli, Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'un Silivri ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı oyuncularından Cem Denli, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cem Denli, 2 Ağustos'ta geçirdiği motosiklet kazası sonrası Silivri'de tedavi altına alınmış, ancak önceki gün hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Türkiye Hentbol Federasyonu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki sporcunun vefatına ilişkin, şu açıklamayı yapmıştı:

"Milli sporcumuz Cem Denli'nin 2 Ağustos 2025 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk hentboluna değerli katkılarda bulunan uzun yıllardır İşitme Engelliler Milli Takımı forması giyen merhum Cem Denli 2017 Samsun Deaflympics'te altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü, 2014 Samsun Dünya Şampiyonası'nda dünya ikinciliği gibi tarihi başarılara imza atarak ülkemizin gururu olmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve hentbol camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Cem Denli'nin Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda Ahmet Efendi Cami'sinde kılınan cenaze namazına, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yöneticiler, sporcu arkadaşları, aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Cem Denli, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.