Cem Bölükbaşı, sprint yarışını tamamlayamadı Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı, aracındaki fren arızası nedeniyle Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışını tamamlayamadı. Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı, aracındaki fren arızası nedeniyle Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışını tamamlayamadı. Avusturya'nın Spielberg kentinde gerçekleştirilen Formula 2 Avusturya Grand Prix'sinde 28 turluk yarışın 2'nci turunda fren arızası yaşayan Cem Bölükbaşı, sprint yarışını tamamlayamadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Bölükbaşı, "Hızımız inanılmazdı, maalesef 2. turdan itibaren frenleri kaybetmeyi başladım, elimden geldiğince devam etmeye çalıştım ama olmadı" ifadelerini kullandı. Demirören Haber Ajansı / Spor Cem Bölükbaşı Avusturya Formula 1 Spor Haberler

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