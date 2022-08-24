Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cem Bölükbaşı'nın Formula 2'deki sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi

Spor Haberleri

Cem Bölükbaşı'nın Formula 2'deki sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi

Milli sporcu Cem Bölükbaşı'nın Formula 2'deki sözleşmesi, takımı Charouz tarafından karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Milli sporcu Cem Bölükbaşı'nın Formula 2'deki sözleşmesi, takımı Charouz tarafından karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Formula 2 organizasyonu, Charouz takımının, Cem Bölükbaşı ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiğini duyurdu.

Charouz'un, hafta sonu Belçika'da gerçekleştirilecek Spa-Francorchamps pistinde Cem Bölükbaşı'nın yerine Tatiana Calderon ile yarışacağı belirtilen açıklamada, "Kolombiyalı sürücü, sözleşmesi karşılıklı anlaşma ile feshedilen 2022 sezonunun geri kalanında Cem Bölükbaşı'nın yerine 2019'dan bu yana ilk kez Formula 2'de yarışacak." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Formula 2'ye katılma başarısı gösteren 24 yaşındaki milli sporcu, bu organizasyonda Türkiye adına yarışan ilk otomobil sporcusu olmuştu.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Cem Bölükbaşı Formula 1 Belçika Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title