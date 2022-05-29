Cem Bölükbaşı, Monako'daki F2 yarışında 11. oldu - Haberler

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Cem Bölükbaşı, Monako'daki F2 yarışında 11. oldu

AA - Fatih Erel - Spor
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Cem Bölükbaşı, Monako'daki F2 yarışında 11. oldu

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Monako'daki yarışta 11. oldu.

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Monako'daki yarışta 11. oldu.

Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen yarışa 20. sırada başlayan Charouz takımı sporcusu Cem Bölükbaşı, 42 tur sonunda damalı bayrağı 11. sırada gördü.

Yarışta, MP takımından Brezilyalı Felipe Drugovich birinci, ART takımından Fransız Theo Pourchaire ikinci, Hitech GP ekibinden Estonyalı Jüri Vips üçüncülük elde etti.

AA / Fatih Erel - Spor

Dünya Şampiyonası Cem Bölükbaşı Milli Sporcu Monako Spor Haberler

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