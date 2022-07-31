Cem Bölükbaşı, Macaristan'daki F2 yarışında 13. oldu Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenen 10. ayağında 13. oldu. Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenen 10. ayağında 13. oldu. Başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen yarışta Cem Bölükbaşı, 59: 42.417'lik derecesiyle damalı bayrağı 13. sırada geçti. Yarışta, ART Grand Prix takımından Fransız Theo Pourchaire birinci, Cem Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Brezilyalı Enzo Fittipaldi ikinci, DAMS ekibinden Japon Ayumu Iwasa üçüncü sırayı aldı. Sezonun 11. yarışı Belçika Grand Prix'si, 26-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Spor AA / Doğa Kırmızıoğlu Dünya Şampiyonası Cem Bölükbaşı Macaristan Spor Haberler

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