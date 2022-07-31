Cem Bölükbaşı, Macaristan'daki F2 yarışında 13. oldu - Haberler

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Cem Bölükbaşı, Macaristan'daki F2 yarışında 13. oldu

Cem Bölükbaşı, Macaristan'daki F2 yarışında 13. oldu

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenen 10. ayağında 13. oldu.

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Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenen 10. ayağında 13. oldu.

Başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen yarışta Cem Bölükbaşı, 59: 42.417'lik derecesiyle damalı bayrağı 13. sırada geçti.

Yarışta, ART Grand Prix takımından Fransız Theo Pourchaire birinci, Cem Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Brezilyalı Enzo Fittipaldi ikinci, DAMS ekibinden Japon Ayumu Iwasa üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 11. yarışı Belçika Grand Prix'si, 26-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Dünya Şampiyonası Cem Bölükbaşı Macaristan Spor Haberler

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