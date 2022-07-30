Cem Bölükbaşı, Macaristan'daki F2 sprint yarışında 17. oldu Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenen 10. ayak sprint yarışında 17. oldu. Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenen 10. ayak sprint yarışında 17. oldu. Başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarına 16. sıradan başlayan Charouz takımı sporcusu Cem Bölükbaşı, damalı bayrağı 17. sırada gördü. Yarışta, Virtuosi takımdan Avustralyalı Jack Doohan birinci, Hitech GP takımından Estonyalı Juri Vips ikinci, Cem Bölükbaşının takım arkadaşı Brezilyalı Enzo Fittipaldi üçüncü sırayı aldı. Macaristan'daki ana yarış, yarın TSİ 12.35'te yapılacak. Spor AA / Yunus Kaymaz Spor Haberler

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