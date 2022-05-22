Cem Bölükbaşı, İspanya'daki F2 yarışında 20. oldu - Haberler

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Cem Bölükbaşı, İspanya'daki F2 yarışında 20. oldu

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Cem Bölükbaşı, İspanya'daki F2 yarışında 20. oldu

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın dördüncü ayağı İspanya'daki yarışı 20. sırada tamamladı.

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın dördüncü ayağı İspanya'daki yarışı 20. sırada tamamladı.

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 37 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışı 1: 03: 48.709'luk dereceyle tamamlayan Charouz System takımının pilotu Bölükbaşı, damalı bayrağı 20. sırada gördü.

Yarışta, MP takımından Brezilyalı Felipe Drugovich birinci, Virtuos'tan Avustralyalı Jack Doohan ikinci, Art Grand Prix ekibinden Danimarkalı Frederik Vesti üçüncülük elde etti.

Şampiyonada Drugovich, 86 puanla pilotlar klasmanında lider konumda bulunuyor.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Dünya Şampiyonası, Cem Bölükbaşı, Milli Sporcu, İspanya, Spor, Haberler

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