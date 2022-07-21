Cem Bölükbaşı, hafta sonu Formula 2'nin Fransa ayağında yarışacak Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Formula 2'nin dokuzuncu ayağında, seriye bu yıl sonradan eklenen Fransa Le Castellet'te yarışacak. Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Formula 2'nin dokuzuncu ayağında, seriye bu yıl sonradan eklenen Fransa Le Castellet'te yarışacak. Ay-yıldızlı sporcu Cem Bölükbaşı, 2022 FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 22-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek dokuzuncu ayağında Paul Richard Pisti'nde mücadele edecek. Fransa'daki yarış, yarın TSİ 12.35'te sıralama turlarıyla başlayacak, 23 Temmuz Cumartesi ise TSİ 19.00'da sprint yarışı gerçekleştirilecek. Cem Bölükbaşı, 24 Temmuz Pazar günü ise TSİ 10.35'te ana yarışa çıkacak. Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Fransa'dan sonra Formula 2'nin 10. ayağında ise 29-31 Temmuz tarihlerinde Budapeşte'de yarışacak. AA / Fatih Çakmak - Spor Cem Bölükbaşı Formula 1 Fransa Spor Haberler

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