Cem Bölükbaşı, F2 Fransa Grand Prix'sini tamamlayamadı Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 (F2) Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Fransa Grand Prix'sini tamamlayamadı. Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 (F2) Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Fransa Grand Prix'sini tamamlayamadı. Le Castellet kasabasındaki 5,8 kilometrelik Paul Ricard Pisti'nde düzenlenen yarışta Charouz takımı sporcusu Cem Bölükbaşı, arka sıralardan götürdüğü mücadelenin son bölümünde pite gelerek yarışı bıraktı. Yarışta, DAMS takımından Japon Ayumu Iwasa birinci, ART GP ekibinden Fransız Theo Pourchaire ikinci, takım arkadaşı Danimarkalı Frederik Vesti ise üçüncü sırayı aldı. Sezonun 10. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 29-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Dünya Şampiyonası Fransa Grand Prix Cem Bölükbaşı Spor Haberler

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