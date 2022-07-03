Cem Bölükbaşı, F2 Büyük Britanya ana yarışında 18. oldu
AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, Büyük Britanya'da düzenlenen sezonun 7. ayağındaki ana yarışı 18. sırada tamamladı.
Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, Büyük Britanya'da düzenlenen sezonun 7. ayağındaki ana yarışı 18. sırada tamamladı.
İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte gerçekleştirilen yarış, 29 tur üzerinden yapıldı.
Charouz takımı adına yarışan Cem, 19. cepten başladığı mücadeleyi 18. sırada bitirdi.
Logan Sargeant (Carlin takımı) birinci, Theo Pourchaire (ART) 2'nci, Liam Lawson (Carlin) ise 3'üncü sırayı aldı.
Formula 2'de sezonun Avusturya'daki 8. ayağı, 9-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor