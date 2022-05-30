Celtics, NBA finaline yükselerek Warriors'ın rakibi oldu - Haberler

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Celtics, NBA finaline yükselerek Warriors'ın rakibi oldu

AA - Fatih Erel - Spor
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Celtics, NBA finaline yükselerek Warriors'ın rakibi oldu

Boston Celtics, Miami Heat'i 100-96 yenerek Doğu Konferansı finalinde seriyi 4-3 kazandı ve Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finaline yükseldi.

Boston Celtics, Miami Heat'i 100-96 yenerek Doğu Konferansı finalinde seriyi 4-3 kazandı ve Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finaline yükseldi.

Doğu Konferansı'nda normal sezonu 2. sırada bitiren Celtics, konferans lideri Heat'i ağırladığı 7. karşılaşmayı kazandı ve NBA finaline adını yazdırdı.

Boston Celtics'te maçın en skorer oyuncusu Jayson Tatum, 26 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle galibiyette başrol oynadı.

Celtics'te Jaylen Brown ile Marcus Smart 24'er sayı attı.

Heat'te ise Jimmy Butler'ın 35 sayısı Bam Adebayo'nun 25 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Miami Heat'te oynayan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, maçta süre almadı.

Boston Celtics, Golden State Warriors ile NBA finalinde karşılaşacak.

AA / Fatih Erel - Spor

Amerikan Basketbol Ligi Boston Celtics Miami Heat Spor Haberler

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