Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti

AA - Fatih Erel - Spor
 - Güncelleme:
Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat'i 93-80 yenerek seride 3-2 öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat'i 93-80 yenerek seride 3-2 öne geçti.

Doğu Konferansı'nda normal sezonu 2. sırada bitiren Celtics, konferans lideri Heat'i ağırladığı 5. karşılaşmayı kazandı. Celtics'te Jaylen Brown 25 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken Jayson Tatum ise 22 sayı, 12 ribaunt, 9 asistle galibiyette başrol oynadı.

Heat'te ise Bam Adebayo, 18 sayı, 10 ribaunt üretirken Gabe Vincent ise 15 sayı ile maçı tamamladı.

Sahada 1 dakika 32 saniye kalan milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise 2 sayı ile oynadı.

AA / Fatih Erel - Spor

Amerikan Basketbol Ligi, Boston Celtics, Miami Heat, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title