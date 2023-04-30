Celtic, son şampiyon Rangers'ı yenerek İskoçya Kupası'nda finale çıktı

İskoçya Kupası'ndaki "Old Firm" derbisinde Rangers'ı 1-0 mağlup eden Celtic, finale yükseldi.

İskoçya Kupası'ndaki "Old Firm" derbisinde Rangers'ı 1-0 mağlup eden Celtic, finale yükseldi.

Glasgow kentinin iki köklü futbol kulübü, Hampden Park'ta oynanan İskoçya Kupası yarı finalinde karşı karşıya geldi.

40 şampiyonlukla turnuvanın en başarılı takımı Celtic, geçen yıl da dahil kupayı 34 kez kazanan Rangers'ı Jota'nın 42. dakikadaki golüyle yendi.

Celtic, 3 Haziran'daki finalde 2. lig (Championship) ekibi Inverness Caledonian Thistle ile karşılaşacak.