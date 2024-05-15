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Celil Yüksel Göztepe'den Ayrıldı

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Göztepe'nin sezon başında Samsunspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Celil Yüksel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takıma veda etti.

Göztepe'nin sezon başında Samsunspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Celil Yüksel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takıma veda etti.

Sezon başında Göztepe'ye, Samsunspor'dan kiralık olarak katılan Celil Yüksel, sözleşmesinin sona ermesinden sonra takımdan ayrıldığını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Göztepe'ye yükseldiği Süper Lig'de başarılar dileyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Göztepe'yi temsil etmek benim için bir onurdu ve bu camianın bir parçası olmak benim için unutulmaz bir deneyimdi. Sizlerle birlikte yaşadığım her anı sonsuza kadar hatırlayacağım. Tüm taraftarlara ve camiaya verdiğiniz destek için minnettarım. Bu ailede yer aldığım sürece hissettiğim sevgi ve destek benim için çok değerliydi. Göztepe'den ayrılırken, bu camianın bana kattığı her şeyi içimde taşıyarak yeni bir yola çıkıyorum. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, Süper Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu sezon sarı-kırmızılı formayla ligde ve kupada toplam 29 maça çıkan Celil Yüksel, 1 gol, 2 asistlik katkı verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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