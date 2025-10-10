Celal Dumanlı: Kariyerimi Bodrum'da Noktalamak İsterim

ADI Sipay Bodrum FK ile bütünleşen isimlerden Celal Dumanlı, "Kariyerimi Bodrum'da noktalamak isterim ama şartlar ne olur bilemem. Sağlığım el verdiğince futbolun içinde kalmaya çalışacağım. İnşallah Türkiye ortalamasının biraz üzerinde kalırız. Kaptanımız Erkan Değişmez ile 10 yılı aşkındır dostluğumuz var. Çok anımız var, çok şey paylaştık. Çok iyi futbolcuydu, onun gibi yaşantımıza dikkat edersek inşallah bende o yaşları görürüm" şeklinde konuştu.

Türk futbolunda eşi görülmemiş bir kariyere sahip olup tüm futbol yaşantısını kulübünde geçirirken her ligde takımının formasını giyen 1'inci Lig lideri Bodrum FK'nın tecrübeli golcüsü Celal Dumanlı, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalar yaptı. Altyapısına filiz lisansla 2006 yılında henüz 12 yaşındayken adım attığı Bodrum ekibinde yaklaşık 19 yılı geride bırakan Celal, alt yaş takımlarında oynadığı yeşil-beyazlılarda Süper Amatör Lig, Bölgesel Amatör Lig, 3'üncü Lig, 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de kupa kazanıp Süper Lig'de de forma giydi. En alttan en üste kadar tüm liglerde Bodrumspor'da oynayarak tarihe geçen Celal, takımıyla geçen yıl tek sezonluk maceranın ardından küme düşme üzüntüsünü yaşadı. Tarihinde ilk kez yer aldığı Süper Lig'den düştükten sonra da Bodrum'dan ayrılmayan 31 yaşındaki santrfor Celal Dumanlı, bu sezon 1'inci Lig'de zirvede yer alan takımında gollerine kaldığı yerden devam ediyor.

Süper Lig'de yaşadıkları tecrübeyi değerlendirirken, hedeflerinin yeniden Süper Lig'e dönmek olduğunu Celal Dumanlı, "İlk senemizde Süper Lig'de tutunamadık, bizim için zor bir sezondu. Aslında hayaller gerçekleşmişti ama olmadı, ilk senede tutunamadık. Bodrum'a tarihinde ilk kez bu heyecanı yaşattığımız için huzurluyuz. Hedefim takımın başarısı ve Süper Lig'e geri dönmek" dedi.

"Sayılara çok takılmıyorum, her sezonun kendine göre bir hikayesi ve hedefi var" diyen Celal, "Anı yaşamak, oyunun içinde kalmak ve duyguları yaşamak benim için daha önemli. Şans geldikçe değerlendirmeye çalışıyorum, daha yeni yeni uzun süre şans almaya başladım. Hedefim takımın başarısı bireysel olarak şampiyon olarak bitirip tekrardan Süper Lig'e yükselmek" diye konuştu.

HEDEF GENÇLERE ÖRNEK OLMAK

Bodrumlu olarak doğup büyüdüğü ilçesinin takımıyla ilk kez Süper Lig'e kadar yükselip tarih yazan golcü futbolcu, "Biz gençlere örnek olmak için buradayız. Saha içi ve saha dışındaki duruşumuzla gençlere örnek olup onların önünü açmak bizim hedefimiz. Bodrum futbol açısından zor bir şehir, futbol dışındaki etkenler daha fazla. Bizlerin amacı onları futbolun içinde tutmak ve örnek olmak. Kariyerimi Bodrum'da noktalamak isterim ama şartlar ne olur bilemem. Sağlığım el verdiğince futbolun içinde kalmaya çalışacağım. İnşallah Türkiye ortalamasının biraz üzerinde kalırız. Kaptanımız Erkan Değişmez ile 10 yılı aşkındır dostluğumuz var. Çok anımız var, çok şey paylaştık. Çok iyi futbolcuydu, onun gibi yaşantımıza dikkat edersek inşallah bende o yaşları görürüm" dedi.

TEKNİK DİREKTÖR BURHAN EŞER'LE TAKIM ARKADAŞI

Bodrum FK'da bu sezon öncesi futbolu bırakan Erkan Değişmez'le birlikte Bölgesel Amatör Lig'den itibaren 10 yıl boyunca birlikte forma giyen Celal Dumanlı, teknik direktör Burhan Eşer'le de eski takım arkadaşı. Burhan Eşer kariyerinin son döneminde 2021-2022 sezonunda Celal Dumanlı'yla birlikte Bodrum FK forması giydi. O sezon Celal 9 gol, Burhan Eşer 7 gol atıp takımlarını 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonluğuyla 1'inci Lig'e taşıdı. Futbolu 1 yıl sonra bırakan Eşer, 2023'te antrenörlük görevine getirilip Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadığı kulübünde bu sezon ise eski takım arkadaşının teknik patronu oldu.