Celal Dumanlı, Bodrum FK'da Gol Sevinçlerine Devam Ediyor

Celal Dumanlı, Bodrum FK'da Gol Sevinçlerine Devam Ediyor
Bodrum Futbol Kulübü'nün tecrübeli golcüsü Celal Dumanlı, 1'inci Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çarpıcı performans sergileyerek takımının başarısında önemli rol oynamaya devam ediyor. 13 yıllık kariyerine Bodrum FK'da imza atan Dumanlı, son iki haftada gollerle takımına katkı sağladı.

1'nci Lig'de milli araya 20 puanla zirvede giren Bodrum Futbol Kulübü'nün sembol golcüsü Celal Dumanlı son iki haftayı boş geçmedi. Yeşil-beyazlı formayı altyapısına adım attığı 2012 yılından bu yana aralıksız terleterek tüm kariyerini kulübünde geçiren 31 yaşındaki futbolcu, tüm liglerde Bodrum FK'da görev aldı. Süper Amatör Lig'de Bodrum FK'da oynamaya başlayan Celal 13 yıldır aralıksız takımda yer aldı. Kulübüyle Süper Amatör Lig, Bölgesel Amatör Lig, 3'üncü Lig, 2'nci Lig ve 1'inci Lig şampiyonlukları yaşayıp kırılması zor bir kariyer rekoruna imza atan tecrübeli futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de de 23 maça çıktı.

Ancak devler arenasında gol sevinci yaşayamayan Celal Dumanlı, takımın küme düşmesinin ardından 1'inci Lig'de yeniden golcü kimliğini ortaya çıkardı. Celal, önceki hafta deplasmanda 4-0 kazanılan Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasında ağları havalandırıp siftah yaptı. Geçen hafta ise iç sahada Hatayspor'u konuk eden Bodrum FK maçta 5-0 galip ayrılırken, Celal bu maçı da boş geçmedi ve 5'inci dakikada perdeyi açan golü kaydetti. Takımıyla yeniden Süper Lig yarışında olan kulübün sembol ismi Celal, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da sevinç yaşadı. Bodrum FK kupanın 2'nci Turu'nda deplasmanda Tire 2021 FK'yı 1-0 yenip elerken gol Celal'den geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
