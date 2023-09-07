Çekyalı Ekstrem Sporcu, Dünyanın En Yüksek Köprüsünden BASE Jump Yaptı

Çekya'dan bir ekstrem spor tutkunu olan Jan Beranek, Çin'in Beipanjiang Köprüsü'nden BASE jump yaparak heyecan verici bir deneyim yaşadı. Köprü, dünyanın en yüksek köprüsü olarak Guinness Dünya Rekorları'na kaydedilmiştir.

GUİYANG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çekya'dan bir ekstrem spor tutkunu olan Jan Beranek için dünyanın en yüksek köprüsünden BASE jump (serbest düşüş) yapmak gerçekten heyecan verici bir deneyim.

Aralarında İtalya, Fransa, Kanada ve ABD'nin de bulunduğu 11 ülke ve bölgeden 20 sporcu, 2023 Uluslararası Yüksek Köprü Ekstrem Sporları Davet Turnuvası'na katılmak üzere Çin'in Beipanjiang Köprüsü'ne geldi.

Bir vadinin üzerine kurulu 565 metre yüksekliğindeki köprü, 200 katlı bir binaya eşdeğer yükseklikte yer alıyor. Beipanjiang Köprüsü, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yüksek köprüsü olarak tescil edilmişti.

"Köprünün üzerinde durduğumda manzara ve dağlar nefes kesici. Derin bir nefes alıp atladım. İnanılmazdı" diyen Beranek, Çin'de ilk kez BASE jump deneyimi yaşadığını da sözlerine ekledi.

Çin'in güneybatısında yer alan ve yüzde 92,5'i dağlar ve tepelerle kaplı olan Guizhou eyaletinde yaklaşık 30.000 köprü inşa edildi. Eyalet halihazırda dünyadaki en yüksek 100 köprünün neredeyse yarısına ev sahipliği yapıyor.

Eyalet ulaşım dairesinin baş mühendisi Xu Xianghua, köprülerin sadece bölgedeki ulaşım koşullarını iyileştirmekle kalmadığını, aynı zamanda Guizhou'nun özgün kültürel sembolü haline geldiğini söyledi.

Guizhou spor bürosu müdür yardımcısı Xiao Jun eyaletin köprü, spor ve turizm entegrasyonunu teşvik etmek üzere spor etkinliklerini desteklemeye devam edeceğini kaydetti.