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Çekya Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Çekya Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Çekya Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası bireysel kadınlar kategorisinde finale yükseldi.

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Çekya Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası bireysel kadınlar kategorisinde finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası bireysel kadınlar kategorisi elemelerinde Ayşe Begüm Onbaşı, 20.900 puanla 1. sıradan finale yükseldi." ifadeleri yer aldı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Milli Cimnastikçi, Ayşe Begüm, Cimnastik, Türkiye, Spor, Haberler

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