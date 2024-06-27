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Çekya Teknik Direktörü Ivan Hasek: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'ye mağlup olan Çekya'nın teknik direktörü Ivan Hasek, takımın turnuvaya veda etmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Türkiye'ye 2-1 mağlup olan Çekya'nın teknik direktörü Ivan Hasek, son sırada kalıp turnuvaya veda ettikleri için hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Volkspark Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ivan Hasek, "Evet başarısız olduk, evimize dönüyoruz. Üzgünüz çünkü bu takım gruptan çıkacak kapasiteye sahipti, çıkamadık. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Oyuncularım adına da üzgünüm, bence bu akşam çok iyi oynadılar. Son dakikaya kadar mücadele ettiler, gerçekten yazık oldu." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın en genç takımı olduklarının altını çizen Hasek, "Çok iyi bir gelecek onları bekliyor. Elenmemize rağmen takım içindeki pozitif atmosfer bizi gelecek için umutlu kılıyor. Burada olanı değiştiremeyeceğiz ama önümüzde Dünya Kupası elemeleri var. Burada başarılı olamadık." şeklinde konuştu.

Çek teknik adam, "Gördüğünüz kırmızı kartın haksız olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu, "Yaptığı iki faulün videolarını izlemedim. Görmediğim bir şeyle ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum. Videoyu izledikten sonra sarı kartın hak edildiğni düşünürseniz o başka. Tabii ki gördüğümüz kart maçı etkiledi, bir stratejimiz vardı ve bu kart bunu olumsuz etkiledi. Hakem yüzünden kazanamadık demek istemiyorum, Gürcistan'ı yenmemiz gerekirdi, o zaman bu maç bambaşka olurdu." şeklinde yanıtladı.

Stat içindeki atmosferden etkilendiğini belirten Çekya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hasek, "Gördüğüm en güzel atmosferdi, rakip takım taraftarlarına bu atmosferi oluşturduğu için teşekkür ediyorum. Oyuncularımın bu tecrübeyi yaşamasından mutluyum. Üzerinde çalışacağımız şeyler var performansımızla ilgili, kazanma ruhumuz takım içinde mevcut. Turnuvada devam edemediğimiz için üzgünüm, edebileceğimizi düşünmüştüm." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

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