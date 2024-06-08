Üye Girişi
Haberler

Çekya Milli Takımı, EURO 2024'te 8. kez sahne alacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak olan Çekya Milli Takımı, organizasyonda 8. kez yer alacak. Çekya'nın turnuva geçmişi, kadrosu ve grup maçları hakkında detaylar.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Çekya Milli Takımı, organizasyonda üst üste 8. kez sahne alacak.

Türkiye, Portekiz ve Gürcistan ile F Grubu'nda yer alan Çekya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Ivan Hasek'in teknik direktörlüğünü yaptığı Çekya Milli Futbol Takımı, elemelerde Arnavutluk, Polonya, Moldova ve Faroe Adaları'yla mücadele etti.

E Grubu'nda çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan Çekya, 15 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak EURO 2024 biletinin sahibi oldu.

Bu müsabakalarda 12 kez fileleri havalandıran Çekya, kalesinde ise 6 gol gördü.

Çekya Milli Takımı'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Çekya-Polonya: 3-1

Moldova-Çekya: 0-0

Faroe Adaları-Çekya: 0-3

Çekya-Arnavutluk: 1-1

Arnavutluk-Çekya: 3-0

Çekya-Faroe Adaları: 1-0

Polonya-Çekya: 1-1

Çekya-Moldova: 3-0

Puan durumu:

OGBMP
1Arnavutluk

843115
2Çekya

843115
3Polonya

832311
4Moldova

824210
5Faroe Adaları

80262

Kadrosu

Kaleci: Vitezslav Jaros (Sturm Graz), Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Jindrich Stanek (Slavia Prag)

Defans: Vladimir Coufal (West Ham United), David Doudera (Slavia Prag), Tomas Holes (Slavia Prag), Robin Hranac (Viktoria Plzen), David Jurasek (Hoffenheim), Ladislav Krejci (Sparta Prag), Martin Vitik (Sparta Prag), Tomas Vicek (Slavia Prag), David Zima (Slavia Prag)

Orta saha: Antonin Barak (Fiorentina), Vaclav Cerny (Wolfsburg), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Matej Jurasek (Slavia Prag), Ondrej Lingr (Feyenoord), Lukas Provod (Slavia Prag), Michal Sadilek (Twente), Tomas Soucek (West Ham United), Pavel Sulc (Viktoria Plzen)

Forvet: Adam Hlozek (Bayer Leverkusen), Tomas Chory (Viktoria Plzen), Mojmir Chytil (Slavia Prag), Jan Kuchta (Sparta Prag), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Avrupa Şampiyonası geçmişi

Çekoslovakya'nın 1993'te ikiye ayrılmasından sonra kurulan Çekya, 1996'dan itibaren tüm Avrupa şampiyonalarına katıldı.

En büyük başarısına EURO 1996'da final oynayarak imza atan Çekya Milli Takımı, uzatmalara giden finalde altın gol sonucunda Almanya'ya 2-1 yenilerek ikincilikle yetindi.

2004'te yarı final oynayan Çekya, 2012 ve 2020'de ise çeyrek finale yükseldi. Çekya Milli Takımı, 2000, 2008 ve 2016'da ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Katıldığı 7 Avrupa Şampiyonası'nda 29 müsabakaya çıkan Çekya, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 36 gol atan Çekya Milli Takımı, kalesinde ise 37 gole engel olamadı.

Çekya'nın Avrupa Şampiyonası geçmişi şöyle:

1996: İkinci

2000: Grup aşaması

2004: Yarı final

2008: Grup aşaması

2012: Çeyrek final

2016: Grup aşaması

2020: Çeyrek final

Maç takvimi

Çekya'nın EURO 2024 F Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

18 Haziran Salı:

22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı-Leipzig)

22 Haziran Cumartesi:

16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark Stadı-Hamburg)

26 Haziran Çarşamba:

22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark Stadı-Hamburg)

Kaynak: AA / Spor

Almanya Futbol Spor Güncel Haberler

Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

 Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

 Erdoğan'dan elektronik sigarayla ilgili net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Erdoğan'dan elektronik sigarayla ilgili net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakmadan Geçme

10 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fransa Kanada maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Kanada maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fransa Kanada maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fransa Kanada maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fransa Kanada maçı CANLI izle! (HD) Fransa Kanada maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fransa'da Macron neden erken seçim kararı aldı? Erken seçim ne zaman yapılacak? YKS soruları sızdı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy iddiaları yalanladı Fenerbahçe seçim sonuçları 2024! Ali Koç ve Aziz Yıldırım hangi sandıktan kaç oy aldı? İşte oy sayıları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aldığı toplam oy sayıları kaç? (%) Aziz Yıldırım ile Ali Koç yüzde kaç oy aldı, oy farkı kaç?
Tarihi seçim sona erdi! Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi

Tarihi seçim sona erdi! Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title