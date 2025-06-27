Çekya, Litvanya'yı Geçerek Beşincilik Mücadelesine Hak Kazandı

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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Çekya, Litvanya'yı 81-76 yenerek beşincilik maçına çıkmaya hak kazandı. Çekya, Türkiye-Almanya müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Pablo Marques (Portekiz), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

Litvanya : Sinickaite, Jocyte 17, Juskaite 14, Miskiniene 2, Sventoraite 21, Nacickaite 7, Meskonyte, Grigalauskyte 2, Donskichyte 3, Labuckiene 10

Çekya: Hamzova 8, Holesinska 9, Vorackova 4, Cechova 9, Reisingerova 13, Zeithammerova 4, Pospisilova 15, Andelova, Vyoralova 7, Hanusova 5, Kopecka 7

1. Periyot: 17-19

Devre: 34-42

3. Periyot: 60-63

Beş faulle çıkanlar: 36.42 Sinickaite, 39.29 Sventoraite ( Litvanya ), 39.56 Reisingerova (Çekya)

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası klasman maçında Litvanya'yı 81-76 yenen Çekya, 5'incilik karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-17 önde bitiren Çekya, devre arasına da 42-34 üstün gitti.

Litvanya, ikinci devrede skora ortak olmaya çalışsa da final periyoduna 63-60 önde giren Çekler, mücadeleden 81-76 galip ayrıldı.

Çekya, beşincilik maçında Türkiye- Almanya müsabakasının galibiyle karşılaşacak. Litvanya ise yedincilik karşılaşmasında aynı mücadeleyi kaybeden takımla karşı karşıya gelecek.

Bu sonucun ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı, klasman maçında Almanya'yı yenmesi halinde 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına katılma hakkı elde edecek. Millilerin, Almanya'ya kaybetmesi halinde ise eleme turnuvasında yer alabilmek için yedincilik maçında Litvanya'yı yenmesi gerekecek.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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