Çekya, Kuzey Makedonya'yı penaltı golüyle mağlup etti
Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) rakiplerinden Çekya, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 90+8'de bulduğu penaltı golüyle 2-1 mağlup etti.
Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) rakiplerinden Çekya, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 90+8'de bulduğu penaltı golüyle 2-1 mağlup etti.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2024'te Türkiye ile F Grubu'nda yer alan Çekya Milli Takımı, Hradec Kralove şehrinde bulunan Malsovicka Arena'daki hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk etti.
Çekya, 60. dakikada Patrik Schick'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Kuzey Makedonya, 65. dakikada Isnik Alimi'nin golüyle eşitliği yakaladı. Çekya, 90+8'de Antonin Barak'ın penaltı golüyle maçı 2-1 kazandı.