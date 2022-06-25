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Çek tenisçi Kvitova, Eastbourne'de şampiyon oldu

AA - Yunus Kaymaz - Spor
Çek tenisçi Kvitova, Eastbourne'de şampiyon oldu

Eastbourne Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde Jelena Ostapenko'yu 2-0 yenen Petra Kvitova, şampiyon oldu.

Eastbourne Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde Jelena Ostapenko'yu 2-0 yenen Petra Kvitova, şampiyon oldu.

İngiltere'de düzenlenen turnuvanın finalinde Çek Kvitova ile Letonyalı Ostapenko karşı karşıya geldi.

1 saat 17 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Kvitova, kariyerinin 29. şampiyonluğunu elde etti.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

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