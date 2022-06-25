Çek tenisçi Kvitova, Eastbourne'de şampiyon oldu Eastbourne Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde Jelena Ostapenko'yu 2-0 yenen Petra Kvitova, şampiyon oldu. Eastbourne Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde Jelena Ostapenko'yu 2-0 yenen Petra Kvitova, şampiyon oldu. İngiltere'de düzenlenen turnuvanın finalinde Çek Kvitova ile Letonyalı Ostapenko karşı karşıya geldi. 1 saat 17 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Kvitova, kariyerinin 29. şampiyonluğunu elde etti. AA / Yunus Kaymaz - Spor England Tenis Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Çek tenisçi Kvitova, Eastbourne'de şampiyon oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.