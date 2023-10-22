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Çek Tenisçi Katerina Siniakova Jiangxi Açık Turnuvasını Kazandı

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 250 serisi turnuvası Jiangxi Açık'ta Çek raket Katerina Siniakova şampiyon oldu. Siniakova, finalde Çek Marie Bouzkova'yı 2-1 yenerek 5. kariyer tekler şampiyonluğunu elde etti. Karşılaşma, 3 saat 33 dakika sürdü ve bu sezonun üç saatten uzun süren ilk WTA finali oldu.