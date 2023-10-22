Çek Tenisçi Katerina Siniakova Jiangxi Açık Turnuvasını Kazandı
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Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 250 serisi turnuvası Jiangxi Açık'ta Çek raket Katerina Siniakova şampiyon oldu. Siniakova, finalde Çek Marie Bouzkova'yı 2-1 yenerek 5. kariyer tekler şampiyonluğunu elde etti. Karşılaşma, 3 saat 33 dakika sürdü ve bu sezonun üç saatten uzun süren ilk WTA finali oldu.
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 250 serisi turnuvası Jiangxi Açık'ta Çek raket Katerina Siniakova şampiyon oldu.
Çin'in Jiangxi eyaletindeki finalde, Siniakova vatandaşı Çek Marie Bouzkova'yı 1-6, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek zafere ulaştı.
Böylece Siniakova, 5. kariyer tekler şampiyonluğunu kazandı.
Karşılaşma, 3 saat 33 dakika sürdü ve bu sezonun üç saatten uzun süren ilk WTA finali oldu.
Kaynak: AA / Spor