Ceferin, Türkiye'nin EURO 2032 için güçlü bir aday olduğunu söyledi - Haberler

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Ceferin, Türkiye'nin EURO 2032 için güçlü bir aday olduğunu söyledi

AA - Barış Seçkin - Spor
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Ceferin, Türkiye'nin EURO 2032 için güçlü bir aday olduğunu söyledi

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ev sahipliği yapma konusunda Türkiye'nin güçlü bir aday olduğunu belirtti.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ev sahipliği yapma konusunda Türkiye'nin güçlü bir aday olduğunu belirtti.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Ceferin, futbol gündeminde öne çıkan konuları değerlendirdi.

EURO 2032 için İtalya'nın ev sahipliği şansı sorulan Ceferin, statları konusunda bu ülkeyi uyarırken, "Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapabilecek bir stadı yok. Bu inanılmaz. Türkiye, güçlü bir rakip. Bunu çok defa Gabriele Gravina (İtalya Futbol Federasyonu Başkanı) ile de konuştum. Ancak inanıyorum ki hükümet ve belediyeler de Avrupa Şampiyonası'nın değerini anladı. Statlar konusunda her şeyden önce güçlü garantiler verilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Başkan Ceferin, 2022 Dünya Kupası'nda yer alamayan İtalya'nın toparlayacağına inandığını dile getirdi.

2023'te UEFA başkanlığına tekrar aday olacağını belirten Ceferin, şimdiden 55 federasyonun 48'inden destek mektubu aldığını kaydetti.

Futbol sezonunda çok maç olduğu eleştirilerine UEFA Başkanı, kulüplerin Şampiyonlar Ligi gruplarında 10 maç oynamayı talep ettiğini, gruplarda 8 maç olacağını bildirdi.

Ceferin, Avrupa Süper Ligi projesi hakkında da "O proje öldü çünkü kimse katılmak istemiyor. Sadece herkese kızgın 3 kişi görüyorum. Herkesi mahkemeye verip duruyorlar ama her şey bitti. Avrupa Birliği (AB) de futbolda başarıya ulaşmış modeli savunuyor." yorumunu yaptı.

Başkan Ceferin, Altın Top ödülü için adayının Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema olduğunu sözlerine ekledi.

AA / Barış Seçkin - Spor

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