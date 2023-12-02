Cedric Bakambu: Şampiyonlar Ligi sonrası böyle maçlar zor oluyor

Galatasaraylı futbolcu Cedric Bakambu, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi sonrası böyle maçlar oynamanın her zaman zor olduğunu söyleyerek, 'Hoca ne zaman çağırırsa o zaman orada olacağım' dedi.

- Cedric Bakambu : "Hoca ne zaman çağırırsa o zaman orada olacağım"

İSTANBUL - Galatasaraylı futbolcu Cedric Bakambu, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi sonrası böyle maçlar oynamanın her zaman zor olduğunu söyleyerek, "Hoca ne zaman çağırırsa o zaman orada olacağım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı oyuncu Cedric Bakambu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyonlar Ligi sonrası böyle maçları oynamanın zor olduğunu söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Zor bir başlangıç yaptık ilk yarıya. İkinci yarıda daha iyi başladık. Yedek oyuncu olarak kilit rolünüz vardır. Biz de bu motivasyonla giriyoruz oyuna. Çok da mutlu oldum gol attığım için. Şimdi devamını getireceğiz" şeklinde konuştu.

"Hoca ne zaman çağırırsa o zaman orada olacağım"

Takım içerisinde rekabetin nasıl bir seviyede olduğunun sorulması üzerine Bakambu, "Açıkçası rekabet var. Takım içinde çok iyi oyuncularımız var. Hoca ne zaman çağırırsa o zaman orada olacağım ve hocanın ihtiyaçlarına cevap vereceğim. Biz hepimiz takım için buradayız ve takım için mücadele edeceğiz" diye cevapladı.