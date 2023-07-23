Cedric Bakambu, Galatasaray ile sözleşme imzaladı

Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Demokratik Kongolu golcü futbolcu Cedric Bakambu, Türkiye'ye yeniden gelip oynamanın hayal gibi olduğunu söyledi.

Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Demokratik Kongolu golcü futbolcu Cedric Bakambu, Türkiye'ye yeniden gelip oynamanın hayal gibi olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzaladıktan sonra GS TV'ye açıklamalarda bulunan Bakambu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Son haftalar benim için zordu ama artık Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'dayım. Türkiye'ye yeniden gelip oynamak hayal gibiydi. 7-8 yıl öne burada oynuyordum. Şimdi lige tekrar geri döndüm. Benim için en büyük kulüple, yeni formamla sahada işimi yapacağım." dedi.

Türkçe, "Merhaba Cimbom" ifadesini de kullanan Demokratik Kongolu golcü, "Sosyal medyadan birçok mesaj aldım. Taraftarımızı mutlu etmeliyiz. Onlar bu takıma inanıyor. Ben de kendime inanıyorum. Umarım harika bir sezon olur." diye konuştu.

Türkiye'ye ikinci gelişi

Futbol hayatına Fransa temsilcisi Sochaux'nun altyapısında başlayan 32 yaşındaki oyuncu, A takım tecrübesini de burada yaşadı.

İlk yurt dışı deneyimini Türkiye'de yaşayan Bakambu, 2014-2015 sezonu başında Bursaspor'a transfer oldu. Bursaspor formasıyla 39 resmi maçta 21 kez fileleri sarsan Bakambu, Türkiye Kupası'nda 8 golle gol kralı oldu.

Bursaspor'daki tek sezonluk deneyiminin ardından 7,5 milyon avro bonservis bedeliyle LaLiga ekiplerinden Villarreal'in yolunu tutan Bakambu, İspanyol ekibindeki 3,5 sezonda 105 maça çıkıp 47 gol attı.

Daha sonra 40 milyon avro karşılığında Çin'in BJ Guoan takımına giden Bakambu, bu ekipte ise 87 karşılaşmada 58 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

Sonraki sezonlarda sırasıyla Marsilya ve Olympiakos'ta görev alan Bakambu, geçen sezon Yunanistan'da 18 golle ligin gol kralı oldu.

Fransa Milli Takımı'nın 18, 19 ve 20 yaş altı takımlarında oynayan 1,82 metrelik santrfor, daha sonra Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nı seçti ve bu formayla 42 maçta 15 gol kaydetti.

Bu arada Bakambu, kulübün sponsor hastanesi Medicana Sağlık Grubu'nda sağlık kontrolünden geçti.