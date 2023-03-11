Cedi Osman, Miami karşısında 7 sayı ile oynadı

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers konuk olduğu Miami Heat'e 119-115'lik skorla kaybetti. Cleveland'da Cedi 7 sayı, 1 ribaund ile oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers deplasmanda karşılaştığı Miami Heat'e 119-115'lik skorla yenildi. Bu sezonki 27. yenilgisini alan Cleveland'da Donovan Mitchell'ın 42 sayı, 4 asisti, Caris LeVert ve Isaac Okoro'nun da 16'şar sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Takımda ayrıca Cedi 13 dakika parkede kaldığı maçta 7 sayı, 1 ribaund ile oynadı. Bu sezonki 36. galibiyetini elde eden Miami'de ise Jimmy Butler 33 sayı, 5 ribaund ve Tyler Herro 25 sayı, 9 ribaund ile galibiyete katkıda bulundu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 120 - Portland Trail Blazers: 119

Washington Wizards: 107 - Atlanta Hawks: 114

Minnesota Timberwolves: 123 - Brooklyn Nets: 124

Miami Heat: 119 - Cleveland Cavaliers: 115

San Antonio Spurs: 128 - Denver Nuggets: 120

Los Angeles Lakers: 122 - Toronto Raptors: 112 - İSTANBUL