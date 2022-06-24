Cedi Osman, kampta gençlerle buluştu

Gençleri basketbolla tanıştırmak ve Türk basketboluna yeni oyuncular kazandırmak amacıyla Cedi Osman Academy tarafından düzenlenen Cedi Osman by Pizzabulls kampı, 20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'te forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 525 gencin katıldığı kampta gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı. Cedi Osman by Pizzabulls Kampı'nda eğitim ve seminerler düzenlendi, antrenmanlar ile maçlar gerçekleştirildi ve Cedi Osman gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Kampla ilgili bilgi veren Pizzabulls CEO'su Cavit Can Kırbeyi ise şunları söyledi: "Cedi Osman Academy, Türkiye genelinde 43 şubeye sahip. Çocuklara ve gençlere eğitim veriliyor. Cedi Osman ile basketbolda önemli bir iş birliği yaptık ve Pizzabulls by Cedi Osman Basketbol Takımı'nı kurduk. Takımımız Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde başarılı bir sezon geçirdi. Hedefimiz takımımızın önce 1'inci Lig'e, ardından Basketbol Süper Ligi'ne yükselmesi. En büyük hedefimiz ise Türk basketboluna oyuncu yetiştirmek. Cedi Osman Academy ile düzenlediğimiz kamplarla da bu hedefimize daha hızlı ulaşacağımıza inanıyoruz."

Demirören Haber Ajansı / Spor