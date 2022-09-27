Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cebelibereket Okçuluk Turnuvası 1 Ekim'de

Spor Haberleri

Cebelibereket Okçuluk Turnuvası 1 Ekim'de

Osmaniye'de, Cebelibereket Okçuluk Turnuvası'nın 5'incisi Avukat Selahattin Arpacı anısınadüzenlenecek.

Osmaniye'de, Cebelibereket Okçuluk Turnuvası'nın 5'incisi Avukat Selahattin Arpacı anısına

düzenlenecek.

Ergenekon Kent Ormanı'nda düzenlenecek olan 5. Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası geleneksel okçuluk sporunun Osmaniye'de başlamasına önderlik eden merhum Avukat Selahattin Arpacı anısına yapılacak.

1 Ekim Cumartesi günü Ergenekon Kent Ormanı'nda gerçekleşecek olan turnuvaya Türkiye'nin dört bir tarafından geleneksel okçuluk sporuna gönül veren yaklaşık 400 sporcunun katılması bekleniyor. Osmaniye Belediyesinin himayesinde Cebelibereket Geleneksel Okçuluk ve Osmaniye Kayı Geleneksel Okçuluk Kulüplerinin destekleri ile gerçekleşecek olan turnuva saat 10.00'da başlayıp gün boyu devam edecek.

Turnuvaya vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Kadir Kara, "Okçuluk turnuvasının şehrimizde başlamasında ve bu sporun yaygınlaşmasında büyük gayretleri olan merhum Avukat Selahattin Arpacı'yı şükranla yad ediyorum. Bu yıl kemankeşler oklarını, her daim gönüllerde yaşayacak olan Selahattin Arpacı anısına hedefle buluşturacaklar. İlk dört turnuvayı kendisi ve ekip arkadaşlarının okçuluk sporunu sevdirmek ve yaygınlaştırmak adına gösterdikleri büyük çabaları eşliğinde yaptık. İnşallah cumartesi günü beşincisini gerçekleştireceğiz. Osmaniye Belediyesi 5.Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvasına tüm hemşerilerimi davet ediyor, şehrimizden ve ülkemizin her bölgesinden katkı ve katılımlarıyla bizlere destek veren tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Osmaniye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title