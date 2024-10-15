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ÇBK Mersin, Zabiny Brno'yu Yenmek İstiyor

ÇBK Mersin, Zabiny Brno'yu Yenmek İstiyor
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FIBA Kadınlar EuroLeague ikinci haftasında ÇBK Mersin, yarın karşılaşacağı Çekya'nın Zabiny Brno takımına karşı galibiyet hedefliyor. İlk maçında Bourges'i mağlup eden Mersin temsilcisi, taraftar desteğiyle kazanmayı amaçlıyor.

FIBA Kadınlar EuroLeague ikinci haftasında ÇBK Mersin, yarın karşılaşacağı Çekya'nın Zabiny Brno takımı karşısında galibiyeti hedefliyor.

FIBA Kadınlar EuroLeague ilk haftasında Fransa temsilcisi Bourges'i deplasmanda 77-66 yenen ÇBK Mersin, yarın Servet Tazegül Spor Salonu'nda Zabiny Brno ile karşılaşacak. Mersin temsilcisi, EuroLeague'deki ikinci maçında taraftar desteğiyle galibiyete ulaşarak yoluna devam etmek istiyor.

Yeni sezona Başantrenör Victor Lapena yönetiminde başlayan ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Emlak Konut ve Nesibe Aydın maçlarında galibiyete ulaşırken, sahasındaki son maçta Beşiktaş'a 73-72'lik skorla yenildi.

Beşiktaş karşısında kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Lapena, Zabiny Brno müsabakasını taraftar desteğiyle kazanmak istediklerini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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