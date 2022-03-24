Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

AA - Sezgin Pancar - Spor
 - Güncelleme:
Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: Servet TazegülHakemler: Yener Yılmaz, İbrahim Altıntaş, İsmail BinbirOGM Ormanspor: Robinson 16, Sevgi Uzun 15, Mc Cowan 20, Damla Gezgin 14, Lucet 12, Gökşen Fitik 14, Meltem Avcı 2ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 10, Sinem Ataş 2, Fagbenle 21, Hayes 17, Boner 24, Feride...

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz, İbrahim Altıntaş, İsmail Binbir

OGM Ormanspor: Robinson 16, Sevgi Uzun 15, Mc Cowan 20, Damla Gezgin 14, Lucet 12, Gökşen Fitik 14, Meltem Avcı 2

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 10, Sinem Ataş 2, Fagbenle 21, Hayes 17, Boner 24, Feride Şevval Akalan, Melis Talay 6, Fatmanur Karakaş 2, Esra Ural Topuz 8, Nika Baric 6

1. Periyot: 24-24

Devre: 43-50

3. Periyot: 69-75

Beş faulle çıkan: 36.46 Nika Baric (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında, OGM Ormanspor'u 96-93 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finale çıktı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 26 Mart Cumartesi oynanacak finalde Fenerbahçe Safiport'un rakibi oldu.

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

AA / Sezgin Pancar - Spor

Mersin Yenişehir, İbrahim Altıntaş, Yener Yılmaz, Sevgi Uzun, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title