ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Umana Reyer maçına hazırlanıyor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde İtalya'nın Umana Reyer ekibiyle yarın yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mersin ekibi yarın Türkiye saatiyle TSİ 18.00'de Fransa'nın Bourges kentindeki Prado Spor Sarayı'nda oynanacak maç için antrenman yaptı.

Başantrenör Aziz Akkaya yönetimindeki antrenmanda oyuncular, taktik ve hücum çalışması gerçekleştirdi.

Akkaya, Avrupa Kupası'nı kazanmayı hedeflediklerini belirterek, "Fransa'ya kupayı kazanmaya geldik çünkü organizasyonun en büyük favorilerinden biriyiz. Takımımız da buna çok inanıyor. Yükselen bir performansımız var." ifadesini kullandı.

Akkaya, Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanmalarının motivasyonlarını arttırdığını kaydederek, "Oyuncularımızın tecrübesi, yeteneği ve kadromuzun genişliği, kupayı kazanacağımızı gösteriyor. Yeter ki sağlıklı ve oyunun içinde kalalım. Bu kupayı kazanacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.