ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sezonu iki kupayla tamamlama hedefinde

Basketbolda Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, play-off'ta mücadele ettiği Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluk hedefliyor.

Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek tarihinde ilk kez kupayı kazanan Mersin ekibi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da dördüncü olarak adından söz ettirdi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin normal sezonunu Fenerbahçe Safiport'un ardından ikinci tamamlayan Mersin temsilcisi, play-off çeyrek final serisinin ilk maçında sahasında karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 79-42 yenerek seriye iyi bir başlangıç yaptı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Türkiye Kupası'nın ardından Süper Lig şampiyonluğuna da uzanarak sezonu çift kupayla tamamlamayı amaçlıyor.

Başantrenör Kalaycıoğlu: "Taraftar ve şehir hedeflere inanmış durumda"

Takımın başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, AA muhabirine, play-off'ta final oynamaya konsantre olduklarını söyledi.

İlk turu geçeceklerine inandıklarını anlatan Kalaycıoğlu, "Şu anda en önemli iş play-off turlarını geçerek final oynamak. Adım adım, basamak basamak gideceğiz. Bursa Büyükşehir Belediyespor maçına konsantre olacağız, ondan sonraki turda karşılaşacağımız rakibimize hazırlık yapacağız." dedi.

Kalaycıoğlu, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesinin ligin en önde gelen takımları arasında gösterildiğini vurgulayarak, "Genel sezona baktığımızda lokomotif takımlar arasında artık takımımızın da adı en başlarda anons edilmeye başladı. Bu çok önemli bir gelişme çünkü kulübümüzde bir devamlılık söz konusu. Tesisler muazzam. Taraftar ve şehir hedeflere inanmış durumda." diye konuştu.

Sakatlıkları bulunan oyuncuların da takıma katılmasının ardından tam kadro çalışmalara başladıklarını dile getiren Kalaycıoğlu, kalan maçlara hazır olduklarını ifade etti.

Kalaycıoğlu, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ardından takımdan ayrılan oyunculara rağmen iyi bir ekibe sahip olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz kalan oyuncularımızla elimizden geldiğince mücadele edeceğiz, buna inanıyorum. İyi oyuncular takımda kaldı. Giden oyuncular sözleşmesi gereği Avrupa maçlarının ardından ülkelerine döneceklerdi. Kalan oyuncularımızla maçlarımızı oynayacağız ve ben oyuncularıma güveniyorum. Kulübümüz artık lokomotif takımların en üstünde bence. Bu devamlılık sağlanmış durumda. Hedefler artık hep yüksek olacaktır çünkü beklentiler yükselmiş durumda."

Basketbolcular Esra ve Asena şampiyonluğa inanıyor

Takım kaptanı Esra Ural Topuz da sezona 3 kupa hedefiyle başladıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi basketbolumuzu oynadığımız sürece tüm maçları kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah sezon sonunda da hedefimize ulaşırız. İddialı konuşmayı sevmem ama ligin play-off'undan zirvede ayrılmayı istiyoruz. Sahada kendi basketbolumuzu oynadığımız sürece zirvede ayrılacağımızı düşünüyorum. Takımım için en iyisini ve Mersin'e bu kupayı getirmek istiyorum. Kendimden önce takımımın bu kupayı alması benim çok önemli."

Oyun kurucu Asena Yalçın, çeyrek finalde 2-0'lık üstünlüğe ulaşarak seriyi kısa sürede tamamlamak istediklerini belirterek, "3 kulvarda şampiyonluk hedefimiz vardı, keşke ikincisi gelseydi üçüncüsünü konuşuyor olsaydık. Avrupa Kupası'nı getiremediğimiz için çok üzüldük. Türkiye Kupası'nı kazandık, çok güzel bir atmosfer vardı burada. Ligde de finale çıkarsak aynı atmosferde, seyircilerimizle beraber ikinci kupamızı da alırız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çeyrek final serisinin ikinci maçı 26 Nisan'da Bursa'da oynanacak.