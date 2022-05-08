ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Fagbenle sezonu kapattı - Haberler

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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Fagbenle sezonu kapattı

AA - Mustafa Ünal Uysal - Spor
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Fagbenle sezonu kapattı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncusu Temi Fagbenle'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı duyuruldu.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncusu Temi Fagbenle'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fagbenle'nin play-off yarı final serisi üçüncü maçında OGM Ormanspor ile oynanan müsabakada sakatlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "OGM Ormanspor'a karşı oynadığımız son maçta sakatlanan oyuncumuz Temi Fagbenle'nin yapılan muayene sonucunda iç yan bağlarında yırtık tespit edilmiş olup oyuncumuz sezonu kapatmıştır. Serinin bir önceki maçında, yine aynı noktadan sakatlanan oyuncumuz Tiffany Hayes'in durumu ise maç saatinde belli olacaktır." denildi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında OGM Ormanspor'u deplasmanda 80-51 yenerek seride durumu 3-0'a getirip finale yükselmişti.

Mersin ekibi, finalde Fenerbahçe Safiport'la karşılaşacak.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor

Basketbol Süper Ligi, Mersin Yenişehir, Play Off, Spor, Haberler

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