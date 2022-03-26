ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kupasını aldı

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek şampiyon olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kupasını törenle aldı.

Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki maçın ardından, kupa töreni düzenlendi. Şampiyon olan Mersin ekibinin kupasını ve madalyalarını Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Türkiye Basketbol Federasyonu As Başkanı Kemal Dinçer verdi. Organizasyonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe Safiport oyuncularına da madalyaları takdim edildi.

Mersin ekibi, mutluluklarını salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı.

Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP), Mersin ekibinden Titilola Fagbenle oldu.