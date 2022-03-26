ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 71-58'lik skorla mağlup ederek 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu oldu.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 71-58'lik skorla mağlup ederek 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu oldu.
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 71-58'lik skorla mağlup ederek 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu oldu. - İSTANBUL
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022
İhlas Haber Ajansı / Spor