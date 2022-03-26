ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 71-58'lik skorla mağlup ederek 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu oldu. - Haberler

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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 71-58'lik skorla mağlup ederek 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu oldu.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 71-58'lik skorla mağlup ederek 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu oldu.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 71-58'lik skorla mağlup ederek 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu oldu.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 71-58'lik skorla mağlup ederek 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mersin Yenişehir, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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