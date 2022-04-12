ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport ile yarın yapacağı erteleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mersin ekibi, ligin 18. haftasında ertelenen Fenerbahçe Safiport maçı için yeni başantrenör Zafer Kalaycıoğlu yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

Antrenman öncesinde Kalaycıoğlu'nun kısa toplantısına katılan oyuncular, daha sonra taktik çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalaycıoğlu, Fenerbahçe Safiport maçının kendileri için bir başlangıç olduğunu ve oyuncularına güvendiğini belirtti.

Bu maçtaki performansın sezon sonu hedefiyle ilgili bilgi vereceğini ifade eden Kalaycıoğlu, "Birkaç sakat oyuncumuz var. Onun için hem Fenerbahçe Safiport hem Nesibe Aydın hem de Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları bizim açımızdan zor olacak. Sahada en iyi şekilde mücadele edeceğimize inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Kalaycıoğlu, Türkiye Kupası'nı kazanma hedefini gerçekleştirdiklerini, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın da takım için tecrübe olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Kalan hedef olarak önümüzde önce Türkiye ligi şampiyonluğu var. Önce finale kalmak gerekiyor. Play-off ilk turunda eşleşeceğimiz takım da önemli. Şu an ilk turda oynayacağımız takım Bursa Büyükşehir Belediyespor gibi görünüyor. Bunun için de ligi ikinci bitirmemiz gerekiyor. Sonrasında rakibimizi bekleyeceğiz. Bizi zor bir süreç bekliyor. Tüm bunları basamak basamak geçmek lazım. Hemen en yukarıdaki hedefi, şampiyonluğu gerçekleştirmek için sadece final maçını düşünmemek lazım. Oyuncularıma bugün bu hedeflere ulaşmak için ilk basamağa dikkat edilmesi gerektiğini söyledim. İlk olarak bundan sonra oynayacağımız maçımız önemli."

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Fenerbahçe Safiport yarın saat 18.00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak.