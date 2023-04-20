ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Iniguez, takımın durumunu değerlendirdi Açıklaması

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Roberto Iniguez, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisine ilişkin, "Biz nasıl yarışacağımızı biliyoruz.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Roberto Iniguez, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisine ilişkin, "Biz nasıl yarışacağımızı biliyoruz. Zamanı iyi kullanacağız. Rakibimizle her maç mücadele edeceğiz."dedi.

Iniguez, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinin ardından bu kez ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisine çıkacaklarını hatırlattı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde elde ettikleri ikincilik için mutlu olduklarını belirten Iniguez, takımının bu seviyede gösterdiği performansın kendilerini memnun ettiğini söyledi.

İspanyol teknik adam, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding'e karşı kaybettikleri final maçını unuttuklarını ve ligdeki play-off final serisine odaklandıklarını aktararak, "Play-off etabında arka arkaya maç oynayacağız. Biz nasıl yarışacağımızı biliyoruz. Zamanı iyi kullanacağız. Rakibimizle her maç mücadele edeceğiz." dedi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ikinci senelerinde final oynamalarının önemli olduğuna dikkati çeken Iniguez, "Avrupa'da bronz madalya kazanan takım ülkesine kahraman olarak döndü. 20 yıldan beri bu ligde mücadele ediyorlar. Biz ikinci senemizde final oynadık. Onlar bronz aldı, biz gümüş. Gerçek kahraman bizim olmamız gerekiyor. Finaldeki kaybetme şeklimiz motivasyonumuzu düşürmüş olabilir ama yaptığımız iş oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Ünlü: "Şehrimiz bize yeterince sahip çıkmıyor"

Mersin ekibinin genel menajeri Ender Ünlü, Avrupa'da oynadıkları final sonrası uluslararası arenada övgü aldıklarını dile getirdi.

Yaptıkları planlama doğrultusunda ilerlediklerini aktaran Ünlü, şöyle devam etti:

"Aksayan tek nokta, şehrin bize sahip çıkmaması. Üzülerek söylüyorum ki şehrimiz bize yeterince sahip çıkmıyor. Ülkesinde şampiyon olmuş en iyi 16 takımın ikincisi olduk biz. Bunun ilk ikisi de Türk takımıydı. Büyük gurur. 110 yıllık kulübe karşı final oynadık. Biz o finali kazanabilirdik. Avrupa ikincisiyiz. Küçümsenecek bir başarı değil bu. Mersin halkının bunu bilip, buna göre bize sahip çıkmasını istiyoruz."

Ünlü, sponsor desteği olmadan bu noktalara gelmenin önemli olduğunu belirterek, lig play-off'unda başarı elde edeceklerine inandığını sözlerine ekledi.

Takım kaptanı Esra Ural Topuz da önlerindeki lig play-off maçlarına odaklandıklarını dile getirdi.

Play-off final serisine hazır olduklarını kaydeden Topuz, "Play-off'ta en iyi şekilde savaşacağız.Taraftarımızı maça bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmayın. Siz varken biz sahada daha güçlü ve iyiyiz. Gelin hep birlikte kupaya doğru adım adım ilerleyelim." açıklamasında bulundu.

Mersin ekibi, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding'e 99-60 yenilerek ikinci olmuştu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali oynaması kesinleşen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Alagöz Holding serisini önde tamamlayacak takımla şampiyonluk için karşılaşacak.