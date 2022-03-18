ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Avrupa'da kupaya uzanma hedefinde

MERSİN (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda adını Dörtlü Final'e yazdıran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, şampiyonluk hedefliyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransa'nın LDLC ASVEL takımını 82-68 yenerek Dörtlü Final'e yükselen Mersin ekibinde sevinç yaşanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Aziz Akkaya, şampiyonluk yolunda kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, "Şimdi yarı finaldeyiz ve sadece 2 maçımız kaldı. Herkese kupayı çok istediğimizi gösterdik. Şampiyonluğa inancımız tam. Organizasyona, taraftarlara ve oyuncularıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kulüp için emek gösteren herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'li şutör oyun kurucu Tiffany Hayes de Dörtlü Final'e adlarını yazdırdıkları için mutlu olduklarını, Avrupa Kupası'nı kazanmak istediklerini kaydetti.