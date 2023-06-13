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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Agnes Studer'i transfer etti

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Agnes Studer'i transfer etti

Spor Haberleri

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Macar oyun kurucu Agnes Studer'i kadrosuna kattı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Macar oyun kurucu Agnes Studer'i kadrosuna kattı.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Mersin ekibi, 24 yaşındaki oyun kurucu Studer ile anlaşmaya vardı.

Macaristan Kadın Basketbol Takımı'nda da forma giyen 1,68 metre boyundaki Studer'in, sezon öncesi takıma katılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor

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