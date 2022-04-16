ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 3 oyuncuyla yollarını ayırdı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Kristine Anigwe, Jasmine Thomas ve Yvonne Turner ile yollarını ayırdı.

Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen, yazılı açıklamasında, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası hedefi doğrultusunda kadroya katılan Anigwe, Thomas ve Turner'in, kupa sonrasında planlandığı gibi takımdan ayrıldığını belirtti.

Oyunculara, kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür eden Çevirgen, "Lig şampiyonluğu hedefimizde herhangi bir sapma yok. Bugün ayrılan oyuncularımız Avrupa Kupası'nı almamız durumunda da ligdeki yabancı kontenjanından takımızdan ayrılacaklardı. Bu sebeple şehrimizin, takımımıza olan inancını sürdürmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevirgen, 4'üncü olarak tamamladıkları Avrupa Kupası'nda önemli tecrübe kazandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şampiyonluk hedefiyle başladığımız Avrupa Kupası maceramızda kupayı alamadığımız için çok üzgünüz. Genç bir organizasyonuz ve çok istediğimiz Avrupa Kupası'nı kazanamasak da önemli tecrübeler çıkardık. Lig şampiyonluğunu kazanarak sezonu hepimizin gurur duyacağı bir noktada bitireceğimize yürekten inanıyoruz. Çok karakterli bir oyuncu grubuna sahip oluşumuz bizi birbirimize daha da kenetliyor."

Çevirgen, özel işleri sebebiyle ABD'ye giden Dewanna Bonner'in de 19 Nisan'da yeniden takıma katılacağını bildirdi.