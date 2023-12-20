ÇBK Mersin, Villeneuve d'Ascq LM'e mağlup oldu
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 10. hafta maçında ÇBK Mersin, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibine sahasında 70-54 yenildi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Mladen Lucic (Karadağ)
ÇBK Mersin : Williams 10, Melis Gülcan 6, Mabrey 26, Epoupa 2, Iagupova 2, Asena Yalçın 3, Kiss 3, Cornelius, Derin Yaya 2, Sinem Ataş, Hollingsvorth,
Villeneuve d'Ascq LM: Zellous 9, Smalls 8, Diaby 11, Burke, 19 Salaun 12, Gueye 7, Heriaud 4, Mbaka
1. Periyot: 19-18
Devre: 34-38
3. Periyot: 44-52
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 10. hafta maçında ÇBK Mersin, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibine sahasında 70-54 yenildi.