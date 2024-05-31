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ÇBK Mersin, Victor Lapena'yı başantrenör olarak atadı

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ÇBK Mersin Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi, İspanyol başantrenör Victor Lapena ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin'de başantrenörlüğe Victor Lapena getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kanada Kadın Milli Takımı'nı çalıştıran İspanyol başantrenör Victor Lapena ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Yeni başantrenörümüz Victor Lapena'ya hoş geldin diyor, kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Spor

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