ÇBK Mersin, Teaira McCowan'ı Transfer Etti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımı ÇBK Mersin, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda da forma giyen pivot Teaira McCowan ile kısa dönem anlaşma sağladı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından ÇBK Mersin, Teaira McCowan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, pivot pozisyonunda oynayan ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen McCowan ile kısa dönem anlaşma sağlandı.
McCowan'ın, FIBA 2025 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki milli maçların ardından takıma katılacağı bildirildi. - MERSİN