Üye Girişi
Haberler

ÇBK Mersin, Teaira McCowan'ı Transfer Etti

ÇBK Mersin, Teaira McCowan'ı Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımı ÇBK Mersin, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda da forma giyen pivot Teaira McCowan ile kısa dönem anlaşma sağladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından ÇBK Mersin, Teaira McCowan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, pivot pozisyonunda oynayan ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen McCowan ile kısa dönem anlaşma sağlandı.

McCowan'ın, FIBA 2025 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki milli maçların ardından takıma katılacağı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Özgür Özel'den 'Hatay' özeleştirisi: Bu yüzden kaybettik

Özgür Özel'den 'Hatay' özeleştirisi

 Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi

İmamoğlu-Başsavcı görüşmesiyle ilgili dikkat çeken gelişme

 Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler

Yeni başkanı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim

İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASAT Antalya su kesintisi! Döşemealtı, Alanya, Kumluca 6-7 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? TRT 1 canlı maç izle! INTER ARSENAL MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Stuttgart Atalanta maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Stuttgart Atalanta maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? PSG Atletico Madrid maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSG Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Arsenal maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Arsenal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! FEYENOORD SALZBURG izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Tabii Spor canlı izle (BEDAVA LİNK) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Çağla Çetin kimdir? Çağla Çetin Kerimcan Durmaz olayı nedir? Bayern Münih Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayern Münih Benfica maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kızılyıldız Barcelona maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kızılyıldız Barcelona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Düello kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.