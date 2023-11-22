ÇBK Mersin, Serco UNI Györ'ü mağlup etti
ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Serco UNI Györ takımını 75-63 yenerek 5. galibiyetini elde etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Alexandra-loana Stan (Romanya), Vladimir Zanev (Bulgaristan)
ÇBK Mersin : Williams 14, Kiss 5, Mabrey 20, Cornelius 8, Iagupova 16, Asena Yalçın, Melis Gülcan 2, Epoupa 2, Derin Yaya, Sinem Ataş 6, Studer 2
Serco UNI Györ: Dubei 13, Torok 11, Goree 11, Bach 11, Slocum 5, Hegedus 2, Dombai 10,
1. Periyot: 15-26
Devre: 39-35
3. Periyot: 56-48
Beş faulle çıkanlar: Boglarka Bach (37.44)
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Macaristan'ın Serco UNI Györ takımını 75-63 yendi.
Mersin ekibi bu sonuçla 5. galibiyetini elde ederken, Serco UNI Györ ise 5. mağlubiyetini yaşadı.