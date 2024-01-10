ÇBK Mersin, Polkowice'yi yendi
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 11. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Polonya'nın KGHM BC Polkowice ekibini 66-59 yendi.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 11. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Polonya'nın KGHM BC Polkowice ekibini 66-59 yendi.
Polkowice Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-20 önde bitiren ÇBK Mersin, devre arasına da 42-38 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte skora ortak olan ev sahibi ekip, final periyoduna 49-48 önde girdi. Son çeyrekte etkili hücum eden ÇBK Mersin, karşılaşmayı 66-59 kazandı.
Bu sonuçla ÇBK Mersin, 7. galibiyetini aldı. Polonya ekibi ise 5. mağlubiyetini yaşadı.