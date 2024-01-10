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ÇBK Mersin, Polkowice'yi yendi

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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 11. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Polonya'nın KGHM BC Polkowice ekibini 66-59 yendi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 11. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Polonya'nın KGHM BC Polkowice ekibini 66-59 yendi.

Polkowice Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-20 önde bitiren ÇBK Mersin, devre arasına da 42-38 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte skora ortak olan ev sahibi ekip, final periyoduna 49-48 önde girdi. Son çeyrekte etkili hücum eden ÇBK Mersin, karşılaşmayı 66-59 kazandı.

Bu sonuçla ÇBK Mersin, 7. galibiyetini aldı. Polonya ekibi ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Spor

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