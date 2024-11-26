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ÇBK Mersin, Olympiakos ile Rövanş Maçına Çıkıyor

ÇBK Mersin, Olympiakos ile Rövanş Maçına Çıkıyor
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FIBA Kadınlar EuroLeague'in 6. haftasında ÇBK Mersin, Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. İlk maçı kazanarak namağlup liderliğini sürdüren Mersin temsilcisi, rövanşta da galibiyet hedefliyor.

FIBA Kadınlar EuroLeague'in 6. haftasında ÇBK Mersin, yarın Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Deplasmanda oynadığı ilk maçı kazanan Mersin ekibi, rövanşta da rakibini geçerek namağlup liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu'nda mücadele eden ÇBK Mersin, Avrupa'da yoluna namağlup devam ediyor. Fransa temsilcisi Bourges, Yunan ekibi Olympiakos ve Çekya'dan Zabiny Brno'nun yer aldığı grupta 5 galibiyet ile 10 puanla liderliğini sürdüren Mersin temsilcisi, yarın Olympiakos ile Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak. Taraftarı önünde mücadele edecek ÇBK Mersin, ilk maçta deplasmanda 81-67'lik skorla yendiği Yunan rakibi karşısında rövanşta da galip gelerek grubu namağlup lider tamamlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe ile üst üste 2 kez karşılaşacak

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yaptığı son maçta OGM Ormanspor'u 80-70'lik skorla geçen ÇBK Mersin, yarın Olympiakos maçıyla başlayacak zorlu haftada Fenerbahçe ile üst üste 2 kez karşı karşıya gelecek. Ligde 30 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe ile ilk maçını İstanbul'da yapacak olan ÇBK Mersin, 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde ise 4 Aralık Çarşamba günü sarı-lacivertli ekip ile Ankara Spor Salonu'nda aynı haftada 2. mücadelesi verecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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